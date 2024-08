Winston Salem, Sonego domina in finale e liquida Michelsen in due set: magic moment azzurro continua

L'azzurro conquista il quarto titolo Atp in carriera superando in 2 set l'americano: va tutto male per il 19enne Usa, colpisce anche una spettatrice

Continua il magic moment del tennis italiano. A Winston Salem Lorenzo Sonego conquista il quarto titolo ATP in carriera, il primo da Metz 2022. Battuto il 19enne americano Alex Michelsen, che inseguiva il primo trionfo nel circuito maggiore, in due set senza mai soffrire per 6-0, 6-3.

Dominio di Sonego, primo set vinto in 23 minuti

Dopo aver triturato Goffin in semifinale Sonego si è superato in finale. Implacabile al servizio, efficace nelle risposte, l’azzurro non ha lasciato scampo a Michelsen sin dal primo gioco di un primo set vinto a zero in appena 23 minuti. Sonego trova subito il break nel secondo gioco con una grande soluzione vincente di dritto cui fa seguito un doppio fallo di Michelsen. Secondo break nel quarto game con un passante velenoso. Dopo un piccolo incidente, con Michelsen che scaglia per frustrazione una pallina verso la tribuna, colpendo una tifosa (si mette le mani in faccia e si inginocchia prima di chiedere scusa pubblicamente su suggerimento dell’arbitro, ricevendo soltanto un warning dal giudice di sedia), l’azzurro chiude in scioltezza vincendo il set a zero con l’avversario che non è entrato mai in partita (solo 9 punti vinti)

Nel secondo set Michelsen dà segni di vita tenendo bene il servizio: perde il primo quindici del game (bellissima volée di Sonego), poi mette in serie quattro punti consecutivi ma subisce il break nel quarto gioco: Sul 30-0 Michelsen sbaglia due rovesci, poi Sonego guadagna la palla break con un lob e la converte con un bellissimo dritto inside-in. Sonego si distrae solo il tempo di un altro gioco poi si porta sul 5-2 con un’ottima prima di servizio. Nell’ottavo gioco spreca tre match point ma l’azzurro non sbaglia al servizio e chiude sul 6-3 tenendo a zero l’avversario con un ace finale.

Per Sonego è stata la sesta finale Atp della carriera per un bilancio che ora conta 4 successi e 2 sconfitte: la prima finale vinta ad Antalya 2019 (alla vigilia del Roland Garros) contro Miomir Kecmanovic, la seconda persa a Vienna 2020 contro Andrey Rublev, la terza vinta nell’aprile 2021 a Cagliari su Laslo Djere, la quarta persa a Eastbourne 2021 contro Alex De Minaur e la quinta vinta a Metz 2022 su Alexander Bublik.

Decima finale vinta per l’Italia nel 2024

Per l’Italia è stata la 14esima finale dell’anno, la decima vinta, dopo Australian Open (vittoria di Sinner), Cordoba (vittoria di Darderi), Rotterdam (vittoria di Sinner), Miami (vittoria di Sinner), Marrakech (vittoria di Berrettini), Stoccarda (sconfitta di Berrettini), Halle (vittoria di Sinner), Queen’s (sconfitta di Musetti), Gstaad (vittoria di Berrettini), Kitzbuhel (vittoria di Berrettini), Umago (sconfitta di Musetti), Washington (sconfitta di Cobolli) e Cincinnati (vittoria di Sinner).