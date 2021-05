Wolff: “Cowell alla Red Bull sarebbe sorprendente”

Per creare la nuova divisione motoristica che rileverà la Honda nella fornitura di power unit, la Red Bull ha avviato una massiccia campagna acquisti tra le scuderie rivali, soprattutto in mercedes con gli arrivi di Ben Hodgkinson e altri cinque ingegneri.

Toto Wolff, team principal nonché co-proprietario al 33% della scuderia, aveva minimizzato l’accaduto, confidando che su 100 tecnici avvicinati dagli uomini di Dietrich Mateschitz, solamente una quindicina avevano deciso di unirsi alla Red Bull. Ma adesso, nel paddock di Montecarlo è circolata la voce di un possibile approdo in Red Bull di Andy Cowell e la cosa non è passata inosservata dal TP della Mercedes.

A precisa domanda, Toto Wolff non è parso possibilista in merito: “Parlo con Andy ogni settimana di diverse cose e non mi sembra stia andando alla Red Bull. Chiaramente nel nostro sport abbiamo visto molti colpi di scena, ma al momento penso che non si stia trasferendo da loro“.

Il numero uno del muretto Mercedes ha confessato che vedere Cowell con la divisa Red Bull sarebbe per lui un evento inatteso: “Sarebbe una grande sorpresa, perché sarebbe qualcosa di diverso da ciò di cui abbiamo parlato. Ma non c’è nulla che possa bloccarlo dal prendere qualsiasi decisione, che sia continuare la sua attività di imprenditore o tornare in Formula 1 in un ruolo differente“.

