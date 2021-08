Wolff: “Potrei lasciare spontaneamente”

Il suo nome è legato alla Mercedes dal 2013, periodo in cui la casa di Stoccarda ha iniziato a porre le basi per il successivo dominio nell’era della power unit, durato ininterrottamente dal 2014 all’ultima stagione: Toto Wolff è quindi una delle grandi firme dei successi della stella a tre punte, avendo sempre ricoperto con fermezza il suo ruolo di team principal. Ma come tutte le storie, anche quella tra il manager tedesco e la Mercedes, un giorno potrebbe interrompersi per conoscere la parola fine.

In un’intervista concessa a gpfans.com, il manager austriaco non ha infatti nascosto l’ipotesi di un futuro lontano da questo incarico, che potrebbe abbandonare quasi all’improvviso: “Ho riflettuto per un anno sulla mia volontà di continuare in questo sport – ha commentato il numero uno della Mercedes – e ho deciso di continuare. In ogni caso, la mia scelta non è legata alla volontà di proseguire a dirigere questo team da un punto di vista operativo, ma di rimanere in qualità di azionista“.

“Ciò significa che io e la squadra coopereremo a lungo termine, ed è questa la decisione che ho preso. Ci sono tre azionisti, ci completiamo a vicenda, e qualsiasi cosa faccia all’interno di questa realtà resterò nel mio ruolo come co-proprietario. Fino a quando mi sentirò a mio agio con il mondo delle competizioni, continuerò. Ciò non significa – ha concluso Wolff – che non possa lasciare spontaneamente a qualcuno che abbia le capacità dirigere il team in modo più veloce, agile ed attivo di me. Ma non è ancora il momento”.

OMNISPORT | 20-08-2021 15:01