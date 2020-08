Wolff vuole stravincere: "Dà fastidio che vogliano rallentarci"

Sta dominando in lungo e in largo il Mondiale, ma il boss della Mercedes Toto Wolff è polemico nel dopo gara di Spa. Il dirigente delle Frecce d’Argento punta il dito contro la decisione di togliere la possibilità di utilizzare tante mappature diverse tra qualifiche e gara. “Come prima cosa la FIA sta facendo fatica a guardare tutti i canali dei dati e noi volevamo rendergliela più facile. Poi, quando vinci tante gare, le altre squadre vogliono coalizzarsi contro di te. Che vogliano rallentarci è un po’ fastidioso perché non dà abbastanza credito alle persone di Brixworth che hanno spinto al limite dopo l’anno scorso”.

L’analisi della gara: “Penso che il ritmo sia stato buono, non ho niente da dire in senso negativo. Abbiamo sudato un po’ alla fine perché le gomme stavano arrivando al capolinea. Lo stesso è successo a Max e alla fine abbiamo dovuto tutti gestire gli pneumatici”.

30-08-2020