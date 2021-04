Wolrd-surf-league-2021-vincono-ferreira-e-moore-fioravanti-si-ferma-al-16imi

Tutte le stelle del Surf mondiale si sono ritrovate in Australia per le 4 tappe di Coppa del Mondo 2021, sorta di percorsi di avvicinamento e allenamento (se allenamento si può definire una World Series) in vista delle Olimpiadi di Tokyo in programma quest’estate, dove per la prima volta il Surf debutterà come disciplina olimpica, nella politica di inclusone di un numero sempre maggiore di sport per le competizioni a 5 cerchi.

Nel corso di questa prima tappa, la Newcastle Cup, si è dovuto purtroppo fermare ai sedicesimi di finale il cammino dell’italiano Leonardo Fioravanti, battuto dal brasiliano Filipe Toledo. Il 23enne romano ha un posto fisso nel field della World Surf League 2021, è oramai una presenza fissa nell’élite mondiale della specialità dopo il debutto storico nella stagione 2017, primo italiano di sempre a qualificarsi per la World Surf League.

La vittoria finale in campo maschile è andata al super favorito Italo Ferreira, campione in carica della World League. Nella prova femminile il trionfo della quattro volte campionessa del mondo Clarissa Moore.

OMNISPORT | 11-04-2021 13:09