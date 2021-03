Wolverhampton, botta in testa per Rui Patricio: portato fuori in barella

Paura, un’altra volta, in casa Wolverhampton, dopo quanto successo qualche mese fa con Raul Jimenez. Nei minuti finali della partita contro il Liverpool, Rui Patricio si è scontrato fortuitamente con il compagno di squadra Conor Coady.

L’estremo difensore portoghese è rimasto a terra, non si è rialzato, sùbito sono entrati i medici in campo, che hanno impiegato un po’ di tempo per prestare le prime cure e per immobilizzare il giocatore in barella.

Le telecamere non hanno mai indugiato sulla scena del soccorso e soltanto dopo 13 minuti, i medici hanno portato fuori dal campo in barella Rui Patricio, sotto la preoccupazione dei presenti in campo.

Al momento non è chiaro in che condizione sia il giocatore e se abbia perso o meno i sensi. Sarà trasportato ovviamente in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

OMNISPORT | 15-03-2021 23:25