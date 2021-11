Women's Champions League: impresa della Juventus

18-11-2021 21:16

La Juventus Women vede lo storico traguardo dei quarti di finale di Champions League.

Nella quarta giornata della fase a gironi la formazione di Joe Montemurro ha sbancato per 2-0 il campo del Wolfsburg.

L’autorete di Kathrin-Julia Hendrich al 53′ e il gol di Andrea Staskova al 93′ hanno permesso alle bianconere di appaiare il Chelsea al primo posto del Gruppo A: le inglesi hanno una partita in meno, mentre le tedesche, oltre che sotto negli scontri diretti, sono distanziate di due punti a parità di paritte giocate.

Primo tempo equilibrato, nel quale però la Juventus ha perso Cernoia, costretta ad uscire per infortunio al 22′ per fare spazio a Caruso. Al 30′ la Juventus non sfrutta una triplice occasione con Bonansea, alla quale si oppone Schult e poi con Rosucci e Girelli, mentre al 41′ è Rodd a spaventare le torinesi, senza però trovare lo spunto vincente in area.

Il Wolfsburg sembra prendere campo in avvio di ripresa, ma l’autogol di Hendrich su cross di Girellio cambia faccia al match: la Juventus non soffre più e chiude i conti in pieno recupero con Staskov su invito di Bonansea.

