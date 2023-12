Sport globale, e' molto popolare nel Nord America

21-12-2023 13:20

Il 21 dicembre e’ il “World Basketball Day”, la Giornata

Internazionale della Pallacanestro. In agosto, l’assemblea delle Nazioni Unite ha ratificato la proposta delle Filippine,

appoggiata da oltre 70 nazioni. Il basket diventa cosi’ il primo sport di squadra ad avere la sua Giornata Internazionale riconosciuta dall’Onu. Il giorno coincide con quello in cui, nel 1891, si gioco’ la prima partita nella palestra dello Springfield College, in Massachusetts. La pallacanestro fa parte del programma olimpico sin dalla sua introduzione ai Giochi di Berlino del 1936. Il basket e’ cresciuto fino a diventare il secondo sport di squadra piu’ popolare al mondo: la Fiba stima

che oggi ci giochino almeno 450 milioni di persone. Da Larry Bird a Magic Johnson, da Michael Jordan a LeBron James: sono tanti i campioni che in diverse epoche hanno scritto la storia della disciplina. Sport globale, e’ molto popolare nel Nord America, in particolare negli Stati Uniti grazie al campionato Nba.