World Team Trophy: personal best storico per Guignard-Fabbri nel Rhythm Dance

È la terza coppia nella storia a superare quota 90. Intanto Chock-Bates realizzano il record del mondo nel segmento

13-04-2023 11:40

Seconda posizione per Charlène Guignard-Marco Fabbri nella prima prova del World Team Trophy 2023. Ma soprattutto nella prova di Rhythm Dance la coppia azzurra ha realizzato il proprio personal best, sforando per la prima volta quota 90. Per loro 90.90 (52.94, 37.96).

È la terza coppia in assoluto ad andare oltre i 90 punti, dopo la coppia Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron, che ai Campionati mondiali 2022 ha realizzato 92.73, e la coppia Madison Chock-Evan Bates. Quest’ultima proprio a Tokyo ha realizzato il nuovo record del mondo nel segmento: 93.91 (55.16, 38.75).