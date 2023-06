Wozniacki vuole tornare: "Obiettivo US Open e Parigi 2024"

L'ex numero uno al mondo: "Ho ancora degli obiettivi che desidero raggiungere. Sto tornando a giocare e non vedo l’ora".

29-06-2023 18:27

Caroline Wozniacki è decisa a fare un passo indietro. L’ex numero uno al mondo, che nel 2020 aveva deciso di lasciare il tennis per dedicarsi alla famiglia, ai microfoni di Vogue ha confessato: “In questi ultimi tre anni lontano dal gioco ho avuto modo di recuperare il tempo perduto con la mia famiglia. Sono diventata madre e ora ho due bellissimi bambini di cui sono estremamente grata. Ma ho ancora degli obiettivi che desidero raggiungere. Sto tornando a giocare e non vedo l’ora. Ho parlato con molte donne che hanno rinunciato ai propri sogni perché volevano stare con le loro famiglie, ma da qualche parte nel profondo hanno questo desiderio di fare qualcosa di cui sono appassionate. Voglio dimostrare loro che si può tutto”.

“La Wozniacki però è stata lontano dai campi di gioco per diverso tempo: “Non ho colpito una pallina da tennis fino a dopo la nascita di James, più di due anni dopo la mia ultima partita. È difficile dire come mai o cosa sia cambiato, ma quando mio padre mi ha visto allenarmi un giorno mi ha detto: “Sembra che ti stia divertendo di più” ed era esattamente così che mi sentivo. Ero rilassata e provavo gioia”.

La danese avrebbe nel mirino Montreal e l’ultimo Slam della stagione, lo US Open: “A New York c’è un’atmosfera elettrica, unica al mondo e di cui non ne ho mai abbastanza: lì ho giocato bene per anni. Inoltre, David (il marito) è stato negli New York Knicks per cinque stagioni, entrambi amiamo quella città. Inizierò a giocare a Montreal solo per ritrovare il ritmo, e poi andremo tutti a New York. Dopodiché, avrò un paio di mesi per prepararmi per l’Australia, e ripartiremo da lì. Anche le Olimpiadi di Parigi sono un obiettivo”.