Wrestling: Shaquille O'Neal sul ring

Il binomio basket-wrestling funziona da tantissimi anni. È famoso infatti, il coinvolgimento di Dennis Rodman nella Wcw che dominava la guerra degli ascolti con la Wwe fra il ’97 e il ’99 che lottò addirittura al fianco di Hulk Hogan.

Non è la prima volta, anzi… O’Neal non ha mai nascosto la sua passione per il wrestling e nel corso degli anni è apparso più volte nella più celebre Wwe, ma ora Shaquille O’Neal, ex strepitoso campione che ha fatto la storia della Nba e dei Lakers, sta facendo parte per un breve periodo della Aew, la federazione guidata da Cody Rhodes.

Ed è proprio il figlio dell’American Dream che sarà coinvolto in un match contro O’Neal: La “battaglia” è prevista per la notte italiana fra domenica 7 e lunedì 8 marzo.

OMNISPORT | 02-03-2021 13:48