WTA 1000 Doha: Badosa e Krejcikova fuori negli ottavi

23-02-2022 20:36

Due le sorprese negli ottavi di finale del WTA 1000 di Doha. La prima è abbastanza relativa visto il potenziale finora ancora inespresso della non ancora 18enne statunitense Coco Gauff, che ha nettamente battuto la spagnola numero 4 del mondo Paula Badosa per 6-2 6-3. Quasi con lo stesso punteggio, 6-3 6-2, la lettone Jelena Ostapenko, forse la più in forma del circuito, ha avuto la meglio sulla ceca numero 3 del ranking Barbora Krejcikova.

Questi i risultati degli ottavi di finale dall’alto in basso del tabellone.

Sabalenka (Blr, 1) b. Teichmann (Sui) 6-2 6-1

Swiatek (Pol, 7) b. Kasatkina (Rus) 6-3 6-0

Gauff (Usa, 14) b. Badosa (Esp, 3) 6-2 6-3

Sakkari (Gre, 6) b. Pegula (Usa, 9) 6-4 7-5

Jabeur (Tun, 8) b. Martincova (Cze) 6-1 3-6 6-3

Kontaveit (Est, 4) b. Mertens (Bel, 16) 6-3 0-6 6-2

Muguruza (Esp, 5) b. Brengle (Usa) 6-0 6-2

Ostapenko (Lat, 15) b. Krejcikova (Cze, 2) 6-3 6-2

OMNISPORT