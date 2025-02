WTA 1000 Doha, Ostapenko micidiale travolge Iga Swiatek: scena mai vista, scagliata la racchetta

La numero 2 della classifica mondiale non può nulla contro la potenza inarrestabile della lettone che guadagna la finalissima del torneo, dopo aver eliminato anche la nostra Paolini nel singolare

La potenza micidiale di Jelena Ostapenko aveva già annientato ogni parziale ottimismo agli ottavi, quando aveva reso la migliore Jasmine Paolini vista sul cemento di Doha inerme. Aveva reso la numero 4 del ranking mondiale irriconoscibile, vittima inconsapevole dell’esplosione del suo gioco, addirittura mutato in una sublimazione del serve & volley nelle ultime fasi di quel 6-2, 6-2 che aveva francamente stordito.

Un avviso ai viaggiatori, riservato anche a Jabeur (eliminata ai quarti con il medesimo punteggio di Jasmine) e oggi capace di mettere alla porta, senza ringraziare, anche Iga Swiatek. Fuori con un 6-3, 6-1 condito dalle stesse intemperanze della lettone.

WTA 1000 Doha, Ostapenko fa impazzire Swiatek

Dopo un’ora di gioco, in svantaggio di un set e sotto 3-0 nel secondo, Iga Swiatek non ha trattenuto la frustrazione e si è diretta verso la sua panchina scagliando con furia la racchetta al suolo. Una scena che potremmo definire rara, se non unica, nella storia della sua carriera. La polacca ha tentato di trovare la mentalità, la reazione oltre a modificare le sue scelte tattiche nel tentativo di mettere un argine a questa ragazza imponente, stratosferica in questo torneo.

Jelena Ostapenko (che aveva stroncato anche Paolini), grazie al quinto successo in altrettante sfide contro Iga Swiatek (6-3, 6-1), invece, si è presa tutto e liquidato anche la seconda tennista al mondo ai sensi della classifica aggiudicandosi la finale del Qatar Total Energies Open (primo WTA 1000 della stagione), torneo che già nel 2016 la vide approdare all’ultimo atto e che stavolta, in caso di vittoria, coinciderebbe anche col suo primo titolo in carriera. Non male considerato il montepremi e il centrare il primo WTA 1000.

Fonte: Getty Images

Iga Swiatek nel pieno della sua frustrazione

La lettone, poi è l’unica giocatrice in carriera ad aver giocato almeno due partite contro la campionessa e ad aver centrato il risultato. A Doha, Iga era una delle Queen, ma ogni regno ha la sua conclusione, stando alla sua perentorietà.

“Mi sentivo abbastanza sicura di poterla battere perché ci siamo sfidate tante volte e so come affrontarla – ha dichiarato sorridente a fine partita la ex vincitrice del Roland Garros – Ero più concentrata su me stessa e su quel che dovevo fare, ma devo dire di essere molto soddisfatta dal modo in cui sto gestendo le emozioni durante questa settimana”.

La carriera di Jelena Ostapenko

Classe 1997, con un precedente nobile nella sua carriera, ha accumulato diciassette titoli WTA in singolare e doppio, tra cui due prove del Grande Slam: Roland Garros 2017 in singolare, diventando nella circostanza la prima tennista lettone nella storia a riuscire nell’impresa, e lo US Open 2024 in doppio femminile insieme all’ucraina Ljudmyla Kičenok.

Con Kičenok ha anche disputato una finale all‘Australian Open 2024, mentre nel doppio misto è stata finalista Wimbledon 2019 in coppia con lo svedese Robert Lindstedt. Dopo una fase alquanto complicata, questa stagione sembra incominciare con una netta voglia di risalire la classifica. Si incomincia da Doha.