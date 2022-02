26-02-2022 20:18

Quarto torneo vinto nel circuito maggiore da Iga Swiatek che trionfa a Doha, suo secondo WTA 1000 in carriera in cui conquista il successo dopo quello di Roma dell’anno scorso. La 20enne polacca, numero 8 del mondo, ha letteralmente travolto in finale l’estone Anett Kontaveit, numero 7, col punteggio di 6-2 6-0 in poco più di un’ora di gioco. Lunedì Swiatek salirà al numero 4, suo best ranking eguagliato, Kontaveit al numero 5, sua miglior classifica di sempre.

