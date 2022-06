WTA 250 Bad Homburg, le avversarie di Trevisan e Bronzetti

18-06-2022 13:15

Due azzurre sono presenti nel tabellone del WTA 250 sull’erba tedesca di Bad Homburg della prossima settimana. Primo turno sulla carta impegnativo per Martina Trevisan, testa di serie numero 7 del torneo e recente semifinalista sulla terra battuta del Roland Garros, che affronterà la canadese Bianca Andreescu, dietro di lei in classifica ma trionfatrice degli US Open 2019 e vincitrice dell’unico precedente match giocato dalle due, un doppio 6-3 a Santa Margherita di Pula nel 2017 quando la fiorentina aveva 23 anni e la nordamericana 16.

Nessun precedente invece tra Lucia Bronzetti e la slovena Maja Juvan, in caso di vittoria molto probabilmente al secondo turno la romagnola avrà la tedesca Angelique Kerber, campionessa di Wimbledon del 2018. Tra le altre partite, super primo turno tra la svizzera Belinda Bencic, testa di serie numero 2 e campionessa olimpica in carica, e la rientrante tedesca Sabine Lisicki, finalista a Wimbledon nel 2013.