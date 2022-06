WTA 250 Bad Homburg: trionfo Garcia, Andreescu rimontata in finale

25-06-2022 16:58

La finale del WTA 250 sull’erba tedesca di Bad Homburg ha visto di fronte due ex numero 4 del mondo che non vincevano entrambe un torneo del circuito maggiore dal 2019. Alla fine ce l’ha fatta la 28enne francese Caroline Garcia, che ha piegato col punteggio di 6-7(5) 6-4 6-4 dopo due ore e tre quarti di battaglia la 22enne canadese Bianca Andreescu, trionfatrice degli US Open 2019, che è appunto l’ultimo torneo da lei vinto. Garcia invece non vinceva da Birmingham 2019, sempre su erba, e quello di oggi è il suo ottavo torneo WTA, tre dei quali sul verde.

Oggi la transalpina è riuscita a rimontare dal 2-4 nel secondo set e dallo 0-2 nel terzo, a dimostrazione che Andreescu, dopo due anni di problemi fisici e personali, non riesce ancora a giocare bene quando deve chiudere il match, cosa che era stata la sua forza tre anni fa. Garcia lunedì salirà dal numero 75 al 55 del mondo proprio davanti ad Andreescu, che si deve accontentare di salire dal 64 al 56. Nota a margine: al primo turno di Wimbledon la francese incontrerà l’azzurra Jasmine Paolini.