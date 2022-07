WTA 250 Budapest: Trevisan nei quarti di finale

13-07-2022 20:42

Vittoria sofferta per Martina Trevisan nel secondo turno del WTA 250 sulla terra battuta al coperto di Budapest. La 28enne fiorentina, numero 26 del mondo, ha battuto in oltre due ore e dieci minuti di gioco col punteggio di 6-4 7-5 l’ucraina Kateryna Kozlova, ora diventata per matrimonio Kateryna Baindl. Martina è riuscita a rimontare da 0-3 con doppio break nel primo set e addirittura dall’1-5 nel secondo set non concedendo però mai set point e infilando sei game consecutivi per aggiudicarsi il match. Nei quarti di finale Trevisan incontrerà l’unghese Anna Bondar, numero 53 del ranking.