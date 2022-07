WTA 250 Palermo, anche Bronzetti nei quarti di finale

22-07-2022 08:46

Nel WTA 250 di Palermo Lucia Bronzetti è riuscita a qualificarsi per i quarti di finale, raggiungendo così Jasmine Paolini. La 23enne romagnola, numero 78 del mondo, ha travolto la russa Elina Avanesyan, numero 129, col punteggio di 6-1 6-3 in neanche un’ora e 10 minuti di gioco.

Non ce l’ha fatta Elisabetta Cocciaretto, numero 111, che dopo aver stracciato nel primo set per 60 in poco più di 20 minuti la francese Caroline Garcia, numero 46, ha ceduto negli altri due per 6-3 6-4 per poco meno di due ore totali di gioco. Sarà Bronzetti adesso ad affrontare Garcia, mentre Paolini incontrerà la spagnola Nuria Parrizas Diaz.