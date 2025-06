WTA 250 s-Hertogenbosch, Cocciaretto continua a vincere: prima semifinale dell'anno, rientro in top 100 vicino

Continua a vincere e convincere Elisabetta Cocciaretto, che al Libema Open centra la prima semifinale dell'anno. Un raggio di luce in una settimana "nera" per gli italiani

L’erba di Elisabetta Cocciaretto è sempre più verde. E lo dimostra quanto sta accadendo in questi giorni al Libema Open di s-Hertogenbosch, dove la 24enne di Fermo ha centrato la prima semifinale dell’anno superando nel quarto di finale Suzan Lamens, numero 72 del ranking WTA, piegata in poco più di un’ora e mezza di partita col punteggio di 6-2 7-6. Una vittoria che conferma lo straordinario feeling tra Elisabetta e la superficie tanto cara ai britannici (sebbene ancora si stia giocando in Olanda), che già lo scorso anno aveva centrato il penultimo atto del torneo sull’erba in quel di Birmingham (battuta da Putintseva).

Eli rimette la top 100 nel mirino: se andasse in finale…

Per la giocatrice italiana, il Libema Open si sta rivelando davvero pieno di buoni propositi. Nelle tre partite disputate non ha lasciato un set per strada, vincendo tutti i tre tiebreak disputati e superando tra le altre anche Bernarda Pera (all’esordio aveva piegato l’olandese Arianne Hartono, in tabellone grazie a una wild card).

E tre vittorie di fila mancavano proprio dalla cavalcata di Birmingham dell’anno passato, tanto che adesso la marchigiana può rimettere nel mirino anche la top 100 mondiale, distante una manciata di punti appena (se avanzerà in finale sarà cosa fatta).

A poco meno di due anni di distanza dal best ranking alla numero 29, occupato nell’agosto del 2023, Eli ha fatto capire di voler rialzare sensibilmente i giri del motore e proverà a sfruttare la breve stagione sull’erba per riuscire a immagazzinare quanti più punti, così da poter trovare anche un sorteggio migliore a Wimbledon. L’occasione peraltro è abbastanza ghiotta: in semifinale Cocciaretto sfiderà la rumena Elena-Gabriela Ruse, numero 80 del ranking, che ha battuto la canadese Bianca Andreescu e con la quale non ci sono precedenti.

Vittoria solida: solo una flessione a inizio secondo set

La partita come Lamens è stata probabilmente la più convincente tra tutte quelle disputate in questa settimana dalla marchigiana. Che grazie a buone percentuali al servizio (67% di punti portati a casa con la prima, 59% con la seconda) e alla capacità di trasformare ogni opportunità break che s’è procurata (5/6) ha saputo volgere la contesa dalla propria parte, più precisa dell’avversaria (20 vincenti a 13, 17-29 il computo degli errori non forzati).

Cocciaretto rapace soprattutto nella prima parte dell’incontro, trovando il break in apertura e ripetendosi poi nel quinto e nel settimo gioco (in mezzo, nel sesto, l’unico “scivolone” che ha rimesso soltanto illusoriamente l’avversaria in partita).

Nel secondo set però Eli ha dovuto anche inseguire, sotto 3-0 con un break concesso, ma ristabilendo in fretta la parità sul 3-3 e poi sprecando un’opportunità per salire sul 4-3. Costretta a rincorrere sul 5-3, nel nono gioco trova il quinto break (a zero) e poi, dopo aver annullato due palle set sul proprio servizio, al tiebreak scappa sul 3-0, si fa rimontare (4-4) ma chiude con 3 punti di fila. In una settimana avara di soddisfazioni per il tennis italiano, finalmente un raggio di luce.