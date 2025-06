Jannik Sinner, la spietata vendetta su Spike Lee dopo il tifo sfegatato per Carlos Alcaraz al Roland Garros

Il regista aveva incitato sguaiatamente lo spagnolo per tutta la partita, a fine match ha cercato un contatto col numero 1 che l'ha ignorato: il video cult spopola sui social.

La vendetta, si sa, è un piatto che andrebbe gustato freddo. Nel caso di Jannik Sinner e della finale del Roland Garros persa in modo rocambolesco contro Carlos Alcaraz, però, fa nulla che sia stata servita a caldo. Anzi, a caldissimo. Ovviamente non nei confronti dello spagnolo, degno rivale della finale di uno Slam forse più bella di sempre, ma chi di ha fatto il tifo per lui in modo esagerato, sfrenato, sguaiato, per certi versi anche immotivato. Sì, stiamo proprio parlando di Spike Lee.

Spike Lee e il tifo da stadio per Carlos Alcaraz

Il grande regista statunitense, autorità indiscussa nel suo campo, non ha mai nascosto la sua passione per lo sport. È di casa al Madison Square Garden, dove molto spesso assiste alle partite dei New York Knicks, la sua squadra del cuore in NBA, mentre se si parla di calcio il suo cuore batte per l’Inter: è un tifosissimo dei nerazzurri. Sarà per questo, forse, che nella finale di Parigi ha scelto di tifare contro un milanista dichiarato come Sinner. Ha però esagerato, al pari di buona parte dello Chatrier che si è schierata compatta per lo spagnolo. E alla fine c’è rimasto di sasso per la reazione di Jannik.

Il regista cerca il contatto con Sinner, che l’ignora

Video e immagini diffuse sui social, infatti, hanno immortalato una scena cult di fine match, protrattosi per cinque ore e mezza ed entrato direttamente nella leggenda del tennis. Sinner stava autografando maglie e palline agli spettatori sistemati lungo la tribuna quando è transitato proprio davanti a Spike Lee. Il regista ha cercato un contatto, un cenno d’intesa con lui: Jannik, però, l’ha platealmente e deliberatamente ignorato. Ed è entrato ancor più nel cuore del popolo del web.

Il pubblico dei social tutto con Jannik: chi la fa l’aspetti

Possibile che Sinner non abbia riconosciuto Spike Lee? Nella foga del post gara, specialmente di una partita così lunga, intensa e vibrante come quella che ha assegnato il titolo del Roland Garros, tutto può essere. Jannik potrebbe non aver compreso chi fosse quel tizio che dal primo all’ultimo minuto gli aveva fatto un tifo contro tanto evidente. Ma al pubblico dei social piace pensare che Sinner l’abbia ignorato di proposito. Gelandolo e facendolo rimanere di sasso. Un finale a sorpresa, per l’ultima clip cult di Spike Lee. Suo malgrado.