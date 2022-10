WTA 500 Ostrava, Iga Swiatek: "Sono sotto pressione"

03-10-2022 12:26

Iga Swiatek è pronta a tornare in campo e lo farà nelle prossime ore, nel torneo WTA 500 di Ostrava.

Archiviato il successo di Flushing Meadows a New York, la tennista polacca ha scelto di prendersi un periodo di riposo con l’obiettivo di cercare di ricaricare le pile in vista degli ultimi appuntamenti stagionali.

Per la Swiatek il torneo di Ostrava è una sorta di evento casalingo, essendo a circa una ventina di kilometri dal confine polacco. “È come se mi sentissi a casa, esse qui a Ostrava. Apprezzo moltisismo la tranquillità di queste parti, rispetto alla grnde confusione respirata a New York. I miei amici? Mi hanno detto che verranno a vedermi soltanto se raggiungerò le semifinali. Ora mi sento parecchio sotto pressione”.

Aver vinto il titolo agli US Open è servito anche per una maturazione ancor più completa della tennista polacca. “Mi sono accorta che avrei potuto vincere il torneo in qualsiasi condizione. Anche quando capita di non essere in perfetta forma, trovo che possa comunque offrire un buon tennis e mettere in difficoltà le mie avversarie. Adesso non sarà facilissimo tornare in campo dopo aver trionfato a New York”.

Iga Swiatek sarà in campo a Ostrava e nel suo primo turno incontrerà la vincente tra Ajla Tomljanovic e Zhang Shuai.