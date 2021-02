WTA Doha: nessuna italiana nel main draw

Ashleigh Barty guarda le giocatrici in tabellone dall’alto della prima posizione del seeding, seguita da Simona Halep, seconda. Da tenere in seria considerazione ci sono inoltre Sofia Kenin e Iga Swiatek, entrambe vincitrici Slam nel corso della stagione 2020. Nessuna italiana in main draw, ma sicure di partecipare ci sono la Giorgi, la Trevisan, la Paolini, la Cocciaretto e la Errani: di seguito la lista delle giocatrici partecipanti al Wta 500 di Doha 2021.

ENTRY LIST WTA 500 DOHA 2021

Ashleigh Barty (AUS) 1

Simona Halep (ROM) 2

Sofia Kenin (USA) 4

Elina Svitolina (UKR) 5

Karolina Pliskova (CZE) 6

Aryna Sabalenka (BLR) 7

Bianca Andreescu (CAN) 8

Petra Kvitova (CZE) 9

Kiki Bertens (NED) 10

Belinda Bencic (SWI) 12

Garbiñe Muguruza (SPA) 15

Madison Keys (USA) 16

Iga Swiatek (POL) 17

Elena Rybakina (KAZ) 19

Marketa Vondrousova (CZE) 21

Maria Sakkari (GRE) 22

Anett Kontaveit (EST) 23

Jennifer Brady (USA) 24

Angelique Kerber (GER) 25

OMNISPORT | 10-02-2021 13:17