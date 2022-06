WTA Eastbourne 2022: Camila Giorgi vola in semifinale

23-06-2022 14:05

Applausi per la nostra Camila Giorgi che al WTA Eastbourne ha dominato in lungo e in largo contro la bulgara Viktoriya Tomova. La tennista marchigiana ha impiegato poco più di un’ora di gioco per chiudere 6-2 6-1.

Questo risultato la proietta dritta alla sua seconda semifinale della carriera sull’erba britannica: la Giorgi affronterà la vincente del match tra la lettone Jelena Ostapenko e l’ucraina Anna Kalinina in programma questo pomeriggio.

“Penso che il punto chiave del match sia stato il servizio, ma tutto è andato bene. Sto giocando in maniera consistente sin dal primo match, ho giocato sempre meglio partita dopo partita e sono molto felice. C’è la mia famiglia in tribuna, è fantastico averla”.

Queste le prime parole a caldo dopo la vittoria sulla bulgara di Camila Giorgi che inizia a “vedere” la finale.