Wta Finals, subito a segno Kontaveit e Pliskova

11-11-2021 10:26

Si sono aperte a Guadalajara le Wta Finals 2021, il torneo che riunisce le otto migliori giocatrici dell’anno, che torna dopo la cancellazione dell’edizione 2020 causa pandemia.

Proprio le restrizioni sanitarie hanno costretto ad abbandonare temporaneamente la sede di Shenzen, nonostante il contratto in essere fino al 2030, per trasferirsi in Messico, agli oltre 1500 metri di Guadalajara.

Il torneo, privo della numero uno del mondo Ashleigh Barty, si è aperto con la disputa della prima giornata del Teptihuacàn Group, che comprende Karolina Pliskova, Garbine Muguruza, Anett Kontaveit e Barbora Krejcikova.

Sorprendente la netta affermazione di Kontaveit, che ha rifilato un secco 6-3, 6-4 ad una deludente Krejcikova. L’estone conferma quindi l’ottimo momento di forma che l’ha portata a qualificarsi in extremis per le Finals, sulla scorta dei quattro tornei vinti negli ultimi due mesi.

Combattutissimo invece il confronto tra Pliskova e Muruguza, che ha visto prevalere la ceca in rimonta con il punteggio di 4-6, 6-2, 7-6(6).

Tra giovedì e la notte italiana di venerdì si disputerà la prima giornata del Chichèn Itza Group, con i match tra Maria Sakkari e Iga Swiatek e a seguire tra Aryna Sabalenka e Paola Badosa.

