Wta Indian Wells: Sabalenka avanti senza giocare

Soffre ma passa il turno anche Jessica Pegula, che ora sfiderà la ceca Petra Kvitova, capace di battere la lettone Jelena Ostapenko

13-03-2023 10:31

Il torneo Wta Masters 100 di Indian Wells emette i suoi verdetti e fissa gli ottavi di finale. Chi ci arriva senza neanche giocare è Aryna Sabalernka. La vincitrice degli Australian Open si è potuta riposare in quando c’è stato il ritiro dell’ucraina Lesia Tsurenko. Ora dovrà affrontare Barbora Krejcikvoca, l’unica giocatrice che nel 2023 abbia battuto la numero due del mondo. La ceca ha superato la cinese Wang Xinyu con il punteggio di 6-2, 6-7, 6-2.

Sofferenza immane, ma passaggio del turno per la numero 3 del seeding, l’americana Jessica Pegula. Ha battuto la russa Anastasia Potapova dopo due ore e venti di battaglia, con il punteggio di 3-6, 6-4, 7-5. Il prossimo ostacolo sarà la ceca Petra Kvitova, che ha vinto contro la lettone Jelena Ostapenko con il punteggio di 0-6, 6-0, 6-4. Nel terzo set, Kvitova era comodamente in vantaggio per 4-0 prima di farsi riprendere e dover di nuovo accelerare.