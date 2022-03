WTA Lione: Trevisan travolge Cocciaretto

01-03-2022 19:16

Il derby di primo turno del WTA sul cemento indoor di Lione è andato a Martina Trevisan, che ha battuto col netto punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e mezza la 21enne marchigiana nativa di Ancona Elisabetta Cocciaretto, scesa al numero 232 e che non riesce a tornare ai livelli della prima metà del 2021 dopo l’operazione al ginocchio. Al secondo turno la 28enne toscana nativa di Firenze affronterà la francese Caroline Garcia, ex top ten ma ora numero 74 Caroline Garcia, vincitrice oggi alla distanza su Camila Giorgi, testa di serie numero 1 del torneo.

