09-01-2022 18:18

Dopo quasi un anno e mezzo la rumena Simona Halep è tornata a vincere un torneo del circuito WTA. La rumena, ex numero 1 del mondo ma scesa al 20 per un lungo stop, ha battuto nella finale del Melbourne Summer Set, un WTA 250, la russa Veronika Kudermetova, numero 31 col punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e un quarto di gioco. E’ il 23° torneo nel circuito maggiore che Simona si aggiudica, domani risalirà al numero 15.

OMNISPORT