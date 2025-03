WTA Miami, Paolini non convince ma batte Sramkova: ora a Jas serve continuità per evitare il crollo in classifica

È ancora una Paolini lontana parente della versione apprezzata nel 2024 quella vista in campo a Miami, ma comunque sufficiente a battere Sramkova e volare al terzo turno

Non è ancora una Jasmine Paolini ai livelli del 2024, ma anche la sua versione meno brillante è sufficiente per sbarazzarsi con un doppio 6-4 di Rebecca Sramkova e avanzare al terzo turno del WTA 1000 di Miami, dove va a caccia di conferme dopo un inizio di stagione travagliato.

Primo set: Paolini parte male, poi si rialza e vince

Paolini inizia il suo WTA 1000 di Miami nel peggiore dei modi, commettendo errori in serie e dando fiducia a Rebecca Sramkova, che sfrutta la partenza incerta dell’azzurra per portarsi rapidamente sul 3-0 grazie a due break ottenuti entrambi alla prima occasione. Nel game seguente arriva finalmente la reazione di Jas, che si toglie di dosso un po’ di tensione e inizia a giocare a braccio più sciolto, attendendo – al terzo tentativo ai vantaggi – un primo contro break.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Anche al servizio Paolini dimostra di aver cambiato marcia, non concedendo più nulla e scaricando tutta la pressione sui turni di battuta di Sramkova, che nel sesto gioco riesce a salvarsi annullando tre palle break consecutive, ma che poi cede quattro game all’azzurra, che rimonta aggiudicandosi il primo parziale per 6-4 grazie a due break nel finale di set.

Secondo set: Paolini trionfa al termine di un parziale caotico

Vista la conclusione del primo set, nel secondo ci si sarebbe potuti aspettare una Paolini più in controllo della partita, ma a sorpresa a ottenere il primo break è Sramkova. A questo punto inizia però una serie di break e contro-break, che alla fine premia proprio Jasmine, capace nel settimo gioco di salvare ben cinque palle break e tenere un turno di battuta pesantissimo.

La prossima avversaria di Jasmine

Al terzo turno del WTA 1000 di Miami Paolini se la dovrà vedere con la vincente della sfida tra Katerina Siniakova e la testa di serie n°31 Ons Jabeur. In entrambi i casi si tratterà di sfide certamente alla portata di Jasmine, che però in questo 2025 – durante il quale non è ancora riuscita a incamerare tre vittorie consecutive in singolare in un torneo – deve ancora trovare continuità di risultati per arginare la sua discesa nel ranking e ritrovare fiducia in vista degli slam di metà stagione, dove dovrà difendere i tanti punti conquistati grazie alle finali raggiunte nel 2024 al Roland Garros e Wimbledon.