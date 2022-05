WTA 250 Rabat: Trevisan vince il derby italiano con Bronzetti e va in finale

20-05-2022 15:59

Prima finale in carriera nel circuito maggiore, conquistata da Martina Trevisan. A coronare una settimana davvero molto positiva, per la numero 85 del mondo e quartofinalista al Roland Garros nel 2020, è arrivata la vittoria nel derby italiano contro Lucia Bronzetti, numero 83, grazie a un doppio 6-3 in un’ora e mezza. Nel WTA 250 di Rabat, la tennista toscana affronterà domani la statunitense Claire Liu che in semifinale ha vinto per ritiro della ungherese Anna Bondar.

Che partita è stata? Nel primo set la Trevisan a onor del vero era anche sotto per 3-2 prima di infilare un parziale di quattro game vinti con cui andava a chiudere la prima frazione 6-3. Diversa la storia nel secondo set: Martina Trevisan domina praticamente dall’inizio alla fine portandosi subito sul 3-1. Poi la zampata vincente quando è stata brava a piazzare il quarto break nel nono gioco e vincere il match.

Come detto, è la prima finale per la 28enne Trevisan ma anche per la statunitense numero 92 del mondo Liu, di chiare origini cinesi, che compirà 22 anni tra cinque giorni. Non ci sono precedenti incontri tra le due tenniste.

