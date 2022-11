WTA, si torna in Cina? Simon non ha deciso

08-11-2022 13:47

Dopo la vicenda di Peng Shuai, il CEO della WTA Steve Simon aveva cancellato tutti gli eventi del tour femminile, a cominciare dalle Finals in Cina.

Il numero uno è tornato a parlarne al New York Times.

“Tornare in Cina? Abbiamo preso una decisione ferma e non abbiamo intenzione di compromettere i nostri principi. Sapevamo a cosa ci stavamo esponendo, ma in questo momento non sappiamo molto di più su Shuai Peng. Dobbiamo trovare presto una soluzione, noi non abbiamo potuto parlare con lei e sappiamo solo chi è a Pechino e in buona salute”.

E poi: “Non è sostenibile continuare a prendere decisioni anno dopo anno. Se vediamo che non potremo tornare in Cina a breve termine, prenderemo le decisioni finali e programmeremo i nostri impegni per diversi anni”.