WTA Tenerife, Arantxa Rus demolita: Camilla Giorgi in semifinale

Camilla Giorgi accede alle semifinali del WTA 250 di Tenerife dopo aver battuto, in poco più di un’ora di gioco, Arantxa Rus, col punteggio di 6-1; 6-1, replicando quanto visto ieri con Danka Kovinic. Un torneo fin qui stupendo per la nativa di Macerata, che non ha lasciato scampo a nessuno e torna nelle prime quattro di un torneo WTA dopo più di due mesi. In semifinale sfiderà la vincente tra la colombiana Maria Camila Osorio Serrano e la cinese Saisai Zheng, ma ora sarà dura per chiunque.

Bravissima al servizio, stupenda in risposta quando la palla è nella metà campo avversaria, la Giorgi ha fatto quello che ha voluto contro la Rus, in campo con una vistosissima fasciatura al ginocchio destro. Si tratta della terza semifinale per Camilla Giorgi nel 2021 dopo Eastbourne e Montreal.

21/26 con la prima, 7/11 con la seconda, con una percentuale del 70% di prime in campo, due doppi falli e tre vincenti le statistiche dell’italiana, che però non rendono giustizia alla forza mostrata nella partita odierna soprattutto in risposta.

Il primo set è andato in archivio in appena mezz’ora, con due break consecutivi al quarto e al sesto gioco. Nel secondo parziale la Giorgi rischia subito di prendersi il primo break, ma l’accelerata arriva nel terzo game, quando di nuovo in vantaggio, prende in mano ancora di più le redini della partita e non le lascia più. Un doppio 6-1 che è un avviso per tutte le altre. Chiunque voglia vincere se la dovrà vedere con Camilla Giorgi.

