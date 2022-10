07-10-2022 12:29

Il gigante britannico delle telecomunicazioni Virgin Media ha annunciato una partnership con l’organizzazione di eSport irlandese WYLDE, la società eSports di cui Usain Bolt è il co-fondatore. L’annuncio ha anche rivelato che WYLDE aprirà il suo primo centro per spettacoli con sede a Cork, nella Repubblica d’Irlanda. Il centro, che sarà “alimentato da Virgin Media”, ospiterà eventi di gioco competitivi e boot camp per le squadre dell’organizzazione.

Il progetto gaming di Usain Bolt

WYLDE è stata fondata due anni fa da Steve Daly e David Cronin, ed ora è in comproprietà con il velocista giamaicano Usain Bolt, vincitore della medaglia d’oro. WYLDE attualmente ha squadre che gareggiano in Rainbow Six Siege, VALORANT, Rocket League e FIFA. Nel 2021, WYLDE ha fondato un Academy incentrata sulla crescita dei giovani talenti organizzando tornei comunitari e ospitando numerosi Bootcamp WYLDE in tutta Europa. In collaborazione con Bolt, WYLDE prevede anche di ospitare un bootcamp giamaicano nel 2022. Dopo aver ottenuto un finanziamento di € 375.000 (~ £ 329.000) all’inizio di quest’anno, il team Rainbow Six Siege dell’organizzazione ha raggiunto le semifinali del torneo $ 2m Gamers 8 in Arabia Saudita.

In cosa consisterà la partnership?

Secondo un comunicato, l’annuncio del centro prestazioni consentirà a WYLDE di ospitare sessioni di allenamento fisico per le sue squadre FIFA e Rainbow Six, oltre a rafforzare le sue pratiche di coaching. In concomitanza con la partnership WYLDE, Virgin Media sta lanciando anche una campagna di contenuti a livello nazionale in Irlanda. La campagna vedrà due professionisti WYLDE Irish FIFA mostrare la banda larga di Virgin Media mentre giocano in modo competitivo.

Nell’annuncio, il CEO di WYLDE Steve Daley ha sottolineato l’importanza di un “infrastruttura di livello mondiale” per il successo del suo team. inoltre, ha affermato che WYLDE era lieta di lavorare con Virgin Media per realizzare il potenziale dell’organizzazione.

Paul Higgins, Vice President of Commercial di Virgin Media ha commentato in una dichiarazione