Xavi: “Ogni vittoria ci dà maggiore serenità”

Il tecnico del Barcellona in conferenza stampa: “Ter Stegen? È un perfezionista, oggi è il miglior portiere del mondo”

25-04-2023 17:56

Il Barcellona, guidato da Xavi, è vicino alla vittoria del campionato spagnolo. I blaugrana cercano la vittoria nella prossima di campionato, contro il Rayo Vallecano, per colmare sempre di più il gap con l’ufficialità del titolo.

Il tecnico ha rilasciato alcune dichiarazioni analizzando il momento: ”La gente conosce i problemi societari degli ultimi anni. Non abbiamo ancora vinto nulla. Certo, ogni vittoria ci dà maggiore serenità, ogni giornata che passa è una in meno. Abbiamo un vantaggio importante ma non è definitivo. Non penso ai gol subiti né al record di 1-0, e nemmeno a raggiungere i 100 punti. Dobbiamo ricordate dove eravamo l’anno scorso. I nostri tifosi apprezzeranno se vinceremo il titolo”.

Prosegue poi, in conferenza, elogiando il portiere ter Stegen: “L’ho avuto come compagno di squadra ed è stato un vantaggio. È un perfezionista, doveva migliorare e lo ha fatto. Per me oggi è il miglior portiere del mondo”