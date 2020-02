Yaya Touré ricomincia dal Brasile

Yaya Touré, in passato ad un passo dal vestire la casacca dell'Inter, non ha nessuna intenzione di smettere di giocare. Classe 1983, l'ex stella, tra le altre, del Manchester City, sarebbe pronto a rimettersi in gioco in Brasile.

Terminata l'avventura in Cina al Qingdao Huanghai, il centrocampista ivoriano starebbe trattando con il Botafogo. Da notare che il club brasiliano ha già messo sotto contratto Honda, visto in Italia con la casacca del Milan.

SPORTAL.IT | 18-02-2020 09:26