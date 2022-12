Yeman Crippa al debutto nella maratona: sarà a Milano 2023

15-12-2022 16:41

Prendete nota: il 2 aprile 2023 si terrà la Maratona di Milano. Continuate a scrivere: all’esordio assoluto nella “classica” di 42 km ci sarà Yeman Crippa.

Ebbene sì, il mezzofondista azzurro che la scorsa estate ha deliziato gli appassionati di sport con una strepitosa medaglia d’oro nei 10000 metri ai giochi europei di Monaco (e bronzo nei 5000 metri), ha finalmente sciolto le riserve in merito a quello che sarà il suo tanto atteso debutto nella maratona.

“Ho scelto Milano perché ha un’organizzazione di qualità – ha commentato l’atleta reduce del quarto posto agli Europei di cross di Venaria Reale della scorsa domenica – perché il percorso è piuttosto veloce, perché tutte i tifosi a bordo strada mi sosterranno e poi perché ho un legame speciale con questa città, a partire dai miei genitori che metà della loro vita l’hanno vissuta qui”.

L’obiettivo minimo per il corridore delle Fiamme Oro potrebbe essere il record italiano stabilito lo scorso anno da Ilias Aouani in 2h08’33’’.