Yeman Crippa: "Nel mirino ho nuovi traguardi"

23-08-2022 11:03

Resterà negli annali dell’atletica italiana la splendida medaglia d’oro conquistata da Yeman Crippa, nell’ultimo giorno degli Europei di atletica a Monaco, nei 10000 metri.

Per il giovane azzurro, la rassegna europea è stata davvero un evento da incorniciare visto anche il bronzo vinto nei 5000 metri. Crippa ha raccontato i momenti della finale dei 10000 in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ripercorrendo quell’incredibile ultimo giro: “Se fossi partito prima all’inseguimento del norvegese Mezgni avrei forse evitato un po’ di suspance, ma così è stato ancora più bello. Del bronzo nei 5000 avevo goduto a metà, questo oro mi riempie di gioia“.

Non si ferma certo a Monaco l’avventura di Crippa. Il talentuoso mezzofondista italiano ha già messo nel suo mirino altri obiettivi, ancora più prestigiosi.

“Non mi riterrò abbastanza contento sino a quando non raggiungerò gli obiettivi degli altri. Voglio emulare Marcell, Gimbo e i loro trionfi olimpici. Qui siamo a livello europeo e non posso certo dire di essere il migliore”.

Uno degli obiettivi a cui punta maggiormente Crippa non è però sulla pista, ma bensì sul cemento. Si fa sempre più calda infatti, l’ipotesi di uno spostamento anche in strada per correre la maratona. Proprio lo stesso Yeman, si è detto convinto di intraprendere questo nuovo percorso: “In primavera in accordo con il mio allenatore Massimo Pegoretti vorrei debuttare nella maratona. Ci devo pensare bene, ma il progetto mi affascina. Voglio capire quanto posso valere, credo più che in pista”.

Prossimi appuntamenti? “Sabato sarò sugli 8 km del Giro delle Mura di Feltre e martedì 30 al meeting di Rovereto. Vorrei scendere sotto i 13 minuti nei 5000”.