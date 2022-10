04-10-2022 17:49

Va ko per 5-1 il Napoli in Youth League. Troppo il divario tra Ajax e Napoli per recriminare sulla sconfitta, ma i ragazzi di Frustalupi devono fare ammenda sul come il punteggio a sfavore si sia dilatato: cioè incassando tre reti in 11 contro 10.

Al quarto d’ora gli olandesi sono già avanti di due gol, autori Misehouy e Jensen, ma il rigore trasformato da Rossi è l’occasione per rianimarsi, non fosse altro per l’espulsione del portiere Kremers: invece tocca ai lancieri fare male, prima con Idumbo-Muzambo (mette a referto una doppietta con un gol per tempo) e poi con Banel dal dischetto.

E’ un capitombolo che inchioda il Napoli all’ultimo posto e che significa con ogni probabilità eliminazione, questa è difatti la classifica del girone: Liverpool 9, Ajax e Rangers 6, Napoli 0.