Youth League, goleada del Barcellona in casa Inter

04-10-2022 18:23

Uno a sei, netta sconfitta per l’Inter Primavera in Youth League. Il Barcellona offre al pubblico del Breda una dimostrazione di forza impressionante, caratterizzata già dallo 0 a 3 che manda in archivio i primi 45′: alle incornate di Riad e Fernandez su corner fa seguito il rigore di Barberà, che porta con sé il rosso a Stante.

E così la partita scema di intensità e significato: i catalani vanno ancora a bersaglio con Barberà, Unai Hernandez e Guiu Paz, con Fontanarosa che dal dischetto sigla nel finale il punto della bandiera.

La classifica del girone resta però ancora favorevole ai milanesi in ottica qualificazione, perché il Bayern si fa inopinatamente rimontare dal Plzen tra le mura amiche: Barcellona 7, Inter 4, Viktoria Plzen 3, Bayern Monaco 2.