I ragazzi di Ignazio Abate firmano l'impresa contro l'Atletico Madrid di Fernando Torres: in gol Stalmach ed El Hilali.

14-03-2023 19:53

Il Milan emula la Roma ’14-’15 e la Juventus ’21-’22 e centra l’atto finale della Youth League.

I ragazzi di Ignazio Abate superano al Vismara l’Atletico Madrid 2-0, favorito nel pronostico, con una condotta di gara attenta e risoluta: le reti, una per tempo, sono firmate da Stalmach, che finalizza un contropiede, e da El Hilali, che con una conclusione di prima intenzione sorprende il portiere dei ‘Colchoneros’ guidati da Fernando Torres, vicini in particolare al pari con Munoz. La quarta partita senza concedere gol consente ai rossoneri di battagliare a Nyon per il trofeo a partire dal 21 aprile: semifinale contro la vincente di Borussia Dortmund/Hajduk Spalato, mentre lo Sporting Lisbona, che ha eliminato il Liverpool, aspetta AZ Alkmaar o Real Madrid.

Questa la soddisfazione di Mister Abate: “Un risultato storico per una società che non era mai andata oltre gli ottavi. Dedico questo traguardo ai ragazzi e alla società. Quando ho firmato la scorsa estate mi hanno chiesto di crederci: siamo cresciuti piano piano, sapevamo che avremmo trovato difficoltà all’inizio per la differenza di età. Sono felice per i ragazzi, ma non abbiamo fatto ancora niente: ci giocheremo una semifinale storica, tutti i ragazzi hanno il talento per fare una carriera importante”.

Questo il tabellino:

Milan-Atletico Madrid 2-0

Marcatori: 12′ Stalmach (M), 22′ st El Hilali (M).

Milan (4-3-3): Nava; Bakoune, Coubis, Simic, Bozzolan; Stalmach (74′ Malaspina), Eletu, Zeroli; Cuenca (79′ Alesi), El Hilali (85′ Nsiala), Traore (79′ Sia). All.: Abate.

Atletico Madrid (4-4-2): Iturbe; Bonar (69′ Fabi), Kostis, Moreno (61′ Mbomio), Gonzalez (61′ Diaz); Santamaria (69′ Vasiljevic), Gismera, Munoz, El Jebari; Nino (72′ Gomez), Raihani. All.: Torres.

Arbitro: Sig. Gishamer (Austria)

Ammoniti: Bakoune (M), Traore (M), Bozzolan (M), Moreno (A), Munoz (A).