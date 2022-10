Youth League, Juventus corsara in Israele

11-10-2022 16:20

La Juventus di Paolo Montero bissa la vittoria di una settimana fa contro il Maccabi Haifa, rimontato pure a domicilio.

L’inizio bianconero non è incoraggiante, perché Distelfeld insacca l’ 1 a 0 al 5′: gli israeliani sono insidiosi successivamente con Ben Shimol, ma il punteggio non muta; il gol di Anghelé in avvio di ripresa risolleva il morale dei torinesi, che però devono attendere i minuti di recupero per mettere la freccia prima con l’inzuccata di Mancini su angolo e poi con Huijsen dal dischetto.

Montero può centrare già gli ottavi battendo il Benfica (oggi corsaro in Francia) in Portogallo: nell’ultimi turno a Vinovo sarà ospite il PSG.