Youth League, Napoli ko anche a Glasgow

14-09-2022 17:23

Nella seconda giornata della fase a gironi di Youth League è arrivata un’altra sconfitta per il Napoli Under 19 allenato da Nicolò Frustalupi, storico vice di Walter Mazzarri. Dopo il ko con il Liverpool gli azzurri hanno infatti perso a Glasgow contro i Rangers per 3-2.

Scozzesi in vantaggio già al 10′ con la rete di Strachan, quindi il raddoppio al 37′ con Lindsay. Nella ripresa, al 58′, il primo gol del Napoli a opera di Giannini. Ma al 70′ i Rangers hanno trovato il tris con Ure, poi la rete di Rossi all’85’. Ultimo posto in classifica con zero punti.