Zaccheroni esalta Ibrahimovic: "Forse solo Messi come lui"

Capocannoniere della Serie A con 6 goal in sole tre partite giocate, Zlatan Ibrahimovic è assoluto protagonista e trascinatore nel Milan capolista.

Tanto che Alberto Zaccheroni, intervenuto su ‘Sky Sport’, paragona lo svedese addirittura a Lionel Messi. “E’ vero che è davanti con l’età, ma io ricordo che quando era da noi protagonista nel nostro campionato negli anni precedenti la squadra che vinceva il campionato era sempre quella che aveva in rosa Zlatan Ibrahimovic. E’ un giocatore che sposta gli equilibri come nessun altro in questo momento, forse solamente Messi oggi come oggi a mio avviso sposta gli equilibri come Ibra”.

Ibrahimovic è arrivato al Milan nel gennaio 2020 e con lui in campo la squadra si è completamente trasformata.

I rossoneri sono reduci da 23 risultati utili consecutivi tra campionato e coppe, di cui 18 vittorie e solo cinque pareggi. Fattore Ibra?

OMNISPORT | 30-10-2020 16:19