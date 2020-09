Zajc al Genoa, ora è ufficiale

Il Genoa chiude la trattativa e mette a segno il colpo in entrata: arriva in rossoblù Miha Zajc dal Fenerbahce dopo aver sostenuto e superato le visite mediche di rito e aver messo la firma sul nuovo contratto.

La notizia dell’ufficialità è arrivata dal club turco, che conferma il trasferimento in prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro: si tratta di un ritorno in Italia per il trequartista, che ha già vestito la maglia dell’Empoli dal 2017 al 2019. “Il nostro calciatore, Miha Zajc, è stato ceduto in prestito per 1 anno al Genoa con l’opzione di acquisto. Auguriamo successo al nostro calciatore nel suo nuovo club”.

In realtà Zajc è già sceso in campo oggi con la nuova maglia del Genoa in occasione dell’amichevole contro il Parma: poco dopo è arrivata la notizia dell’ufficialità, a conferma di una trattativa evidentemente già chiusa da tempo.

OMNISPORT | 13-09-2020 18:53