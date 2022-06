Zajc torna in Italia? Lo vogliono Bologna, Fiorentina e Cagliari

19-06-2022 19:01

Miha Zajc potrebbe tornare a giocare in Italia. Il fantasista sloveno fattosi conoscere in Italia all’ Empoli per poi andare a giocare in Turchia, al Fenerbahçe , ed essersi rivisto al Genoa (in prestito) nella stagione 2020-2021, piace a Bologna , Fiorentina e Cagliari .

Il nazionale sloveno classe 1994, nell’ultima stagione appena passata in archivio, aveva fatto rientro ai gialloblù di Istanbul, in cui ha totalizzato 9 reti in campionato su 32 partite disputate. Secondo il portale turco “Fanatik” ora Zajc ha ben tre interessamenti tra Serie A e B, oltre a quello dell’ Olympique Lione in Francia.

