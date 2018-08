Zamparini, altre accuse al Parma

Il presidente del Palermo Maurizio Zamparini in un'intervista a Il Giornale di Sicilia torna ad attaccare il Parma: "Io e il mio ufficio riteniamo singolare che Ceravolo abbia perso il cellulare proprio il giorno in cui avrebbe dovuto presentarsi in Tribunale, crediamo sia un modo per non guardare dentro a questa vicenda in cui non ci sono solo i messaggi di Calaiò".

"Abbiamo visto durante la partita contro lo Spezia che c’è stato qualcosa che non andava, il match è stato taroccato. Le dichiarazioni di Calaiò coinvolgono il Parma. Sono successe cose strane ultimamente al Palermo, che ci sono costate la Serie A e i 50 milioni che vale questo campionato. Se ci sono delle responsabilità chiederò dei soldi a qualcuno".

SPORTAL.IT | 09-08-2018 11:20