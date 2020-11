Zampini al veleno su Juve-Napoli, è polemica col collega

È attesa per oggi la decisione della Corte d’Appello Federale sul ricorso presentato dal Napoli in merito allo 0-3 a tavolino subito contro la Juventus, accompagnato da un punto di penalizzazione in classifica: una sanzione iniqua secondo il club azzurro, come ribadito dall’avvocato Mattia Grassani durante la trasmissione “90° Minuto”.

“Il Napoli non può essere penalizzato per aver osservato un provvedimento proveniente dall’autorità della sanità nazionale”, ha ribadito il legale del club di De Laurentiis, sulla cui presenza nella trasmissione di Rai Sport ha però polemizzato Massimo Zampini, giornalista di fede juventina, dando vita ad una serie di stilettate con Enrico Varriale, direttore della stessa Rai Sport.

La polemica tra Zampini e Varriale

“Su RaiSport, diretta da un grande tifoso del Napoli, dopo avere sentito le tesi sull’appello del Napoli dell’avvocato del Napoli e di quello del Napoli, mi sono convinto che abbia ragione il Napoli”, ha scritto Zampini su Twitter citando in causa direttamente Varriale, che non ha fatto attendere la sua risposta.

“Beh Massimino, se si è convinto anche un ‘principe del foro’ del tuo calibro allora non ci possono essere dubbi sull’esito dell’appello”, la risposta di Varriale. “Bisogna capire se il giudice ha guardato l’acceso dibattito tra i tuoi ospiti, condotto all’americana dal diretur: in quel caso potrebbe uscirne confuso”, ha ribattuto lo stesso Zampini, alludendo alla mancanza di contraddittorio nel programma.

Un’accusa a cui Varriale risponde piccato: “Al momento, di confuso, vedo solo il tuo lessico, Massimino…”. Zampini conclude così: “Diretur, fidati dello zio Zamp: scatenati su Juve e Napoli, ma sulla correttezza e la comprensione del lessico passerei oltre”.

I commenti dei tifosi

Varriale smette di rispondere, in compenso sul profilo di Zampini fioccano i commenti degli juventini. “Ma perché devi infierire Massimino? Perché, io proprio non ti capisco. Lo vuoi capire che questo se domani arriva responso negativo, ci rimane? Lo capisci o no? E daiiii”, scrive Roberto. “Ma non c’era una controparte? Chessò, il Napoli?”, ironizza Up_78.

Ma anche qualche tifosi anti-Juve fa capolino e piazza la stoccata, come Fra: “È incredibile come la Juve riesca a vincere da sempre pur avendo sempre tutto il Sistema contro. Eroici”.

SPORTEVAI | 09-11-2020 11:45