Zampini provoca, è rissa su Twitter con gli interisti

Oltre alla delusione per l’eliminazione dalla Champions League, gli interisti hanno dovuto anche subire gli sfottò e le prese in giro da parte dei tifosi di altre squadre, in particolare dagli juventini.

Ma a evidenziare i limiti dell’Inter in campo internazionale non ci hanno pensato solo i tifosi bianconeri: il giornalista Massimo Zampini, ad esempio, ha postato un tweet dal tono sarcastico che ha scatenato un gran numero di reazioni da parte dei supporter nerazzurri.

LA PROVOCAZIONE. “Qual è il paese in cui chi non supera il girone pareggiando a San Siro con lo Slavia e perdendo contro i nipoti dei titolari del Barca sfotte divertito chi perde spesso le finali di Champions e gli dice tronfio ‘è in Champions che si vedono i veri valori?’”, scrive Zampini, alludendo agli scarsi risultati raggiunti dall’Inter in campo europeo negli ultimi anni.

Una presa in giro, quella del giornalista di fede bianconera, che non è piaciuta. “Ma cosa parli a fare”, gli risponde Mario, “avete il record di finali perse…”. “Lo stesso paese dove si esalta la squadra 8 volte campione d’Italia che esce con i ragazzini dell’Ajax”, è invece la risposta di Beppe, che ricorda la dolorosa eliminazione della Juve nella scorsa stagione ai quarti di finale.

JUVENTINI ALLA CARICA. Dopo le battute degli interisti, arrivano le repliche degli juventini. “Gli stessi che scrivono ‘finoalconfine’! Glielo chiedono stasera a Conte come mai la grande Inter è uscita con la primavera del Barca?”, commenta Frank.

Wulfgar, invece, attacca l’ex Conte, ricordando le delusioni europee quando il tecnico salentino allenava la Juventus: “È proprio vero che Gonde ha portato all’Inter la sua mentalità… soprattutto la mentalità Champions, quella che ad esempio abbiamo apprezzato contro il Galatasaray…”.

Sensocritico, invece, risponde direttamente alla domanda di Zampini rispolverando Calciopoli: “Lo stesso paese in cui chi arriva terzo si fa assegnare uno scudetto a tavolino da un suo ex dirigente, insabbiando le proprie telefonate illecite”.

