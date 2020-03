Zampini-Valenti, la lite diventa social: polemica sul web

Le prove generali c’erano state in studio, quando durante Tiki Taka – il talk show sportivo di Mediaset condotto da Pierluigi Pardo – Massimo Zampini (volto juventino) e Ciccio Valenti (in rappresentanza degli interisti) si erano beccati a lungo dopo la decisione di rinviare il big-match dell’Allianz con tutto il codazzo di polemiche annesso. Oggi la “rissa” è però continuata ma è cambiato il terreno dello scontro, spostatosi sui social. Il rinvio di Juve-Milan di coppa Italia ha riacceso infatti la miccia.

LA POLEMICA – Un primo tweet di Ciccio Valenti contro Zampini diventa il casus belli su cui i due si scontrano, trascinandosi dietro centinaia di follower.

IL TWEET – Zampini infatti replica via twitter: “Ciccio ma non eri tu a dirmi che era incredibile cambiare decisione a ridosso della partita e rinviare intasando i calendari, mentre io dicevo che può capitare e di rispettare ogni decisione (rinvii compresi) senza pensare ai danni per la singola squadra? O ho sbagliato puntata?”.

LE REAZIONI – La polemica diventa infinita: “Massimo, ma se si sono affrettati tutti a dire che è stata sospesa perché Ronaldo non è disponibile. (Non lo sa Sarri, lo sanno loro). Ormai sei come Don Chisciotte” o anche: “Caro Massimo si adegua a Marotta, ogni 3 minuti cambia opinione”.

COMPLOTTO – I tifosi della Juve sono scatenati: “Per Ciccio Valenti inter Sampdoria è stata rinviata per salvaguardare la salute dei cittadini, Juve- Milan rinviata (per lo stesso motivo) rappresenta invece un complotto” o anche: “Pazzesco che se la cantano e se la suonano da soli!!! La Juve ha accettato tutte le decisioni senza un plissé e questi si fanno tutti dei film ai quali credono solo loro… grazie Papà che non mi hai fatto interista!”.

SISTEMA – C’è chi scrive: “Dovresti essere abituato ad interisti che cambiano idea in poche ore… ma loro hanno sempre ragione, vittime del sistema complottistico architettato da Agnelli (e Marotta prima ma ora è San Beppe) che li vede sempre sconfitti causa forza maggiore”.

QUI INTER – Nutrita anche la frangia di tifosi nerazzurri che difende Valenti ed attacca Zampini: ” Ciccio ma come fai ad andare in trasmissione con personaggi del genere lo sai solo tu….” e infine: “Che tristezza vedere tanta ignoranza in questi personaggi, Ciccio. Sono accecati dalla loro boria”.

SPORTEVAI | 04-03-2020 08:53