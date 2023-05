Zana: “Spero che il Giro sia solo un punto di partenza”

Il tricolore si dice soddisfatto dell’esperienza positiva alla Corsa Rosa e grato dei complimenti di Moser

30-05-2023 12:46

Grande protagonista del Giro d’Italia 2023 è stato il campione italiano Filippo Zana del Team Jayco AlUla. Al termine delle tre settimane di gara ha ottenuto la 18esima posizione in classifica generale, ma soprattutto la vittoria nella tappa con arrivo a Val di Zoldo davanti a Thibaut Pinot. Un atleta, tra l’altro, che ha un estimatore del calibro di Francesco Moser, secondo il quale “ha della stoffa”.

“Per me il Giro d’Italia è stato positivo dall’inizio alla fine – ha dichiarato Zana a InBici.net – Io dovevo aiutare la squadra e, se si fosse materializzata un’opportunità, avrei provato a coglierla. Penso che, nel complesso, sia andato nel migliore dei modi. Per me è stato un sogno e spero di continuare così e crescere ancora molto. Voglio pensare che sia solo un punto di partenza”. E sulle parole di Moser afferma che “fanno grande piacere. Spero che possano portarmi bene. Dal mio punto di vista so che c’è tanto da lavoro da fare e cercherò di metterlo in pratica sin da subito”.

Prossimo obiettivo confermare la maglia tricolore. Appuntamento il 24 giugno a Comano Terme (Trento).