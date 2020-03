Zanetti indica all'Inter il talento del futuro

Faceva la differenza in campo, ora vuole farla anche da dirigente. Javier Zanetti, bandiera e ora vicepresidente dell’Inter, non è tra i responsabili mercato dei nerazzurri, tuttavia non manca di esprimere la sua opinione su possibili obiettivi del club in sede di campagna acquisti.

Il consiglio di Zanetti

Tra le esigenze dell’Inter nella prossima sessione estiva del calciomercato c’è quella di sistemare il reparto difensivo: Diego Godin non ha reso come ci si aspettava e una sua partenza da Milano è probabile.

Se così dovesse essere, i nerazzurri dovrebbero aggiungere un altro centrale all’organico, magari un elemento giovane e di talento. Zanetti ha il nome giusto, l’ha rivelato in un’intervista all’emittente argentina Radio Continental. “Se Lucas Martinez Quarta piace all’Inter? È uno dei giocatori più interessanti del calcio argentino”.

A molti tifosi questo nome non dirà molto. Si tratta di un difensore classe ’96 del River Plate dotato di doppio passaporto – argentino e italiano – che si è messo in luce nelle ultime due stagioni con la maglia dei Millonarios, aiutando la squadra di Buenos Aires a vince anche la Copa Libertadores del 2018.

Due Martinez a Milano

Dotato di gran fisico e buona velocità, Martinez Quarta è un centrale esplosivo ma ancora tutto da plasmare, che potrebbe completare alla perfezione il terzetto difensivo insieme a Skriniar e De Vrij.

A Radio Continental Zanetti ha anche elogiato l’altro Martinez, Lautaro, esploso definitivamente quest’anno in maglia nerazzurra. “Degli ultimi giocatori ‘venuti fuori’, Lautaro è tra i migliori: ha solo 22 anni. Oggi lo vedo con un futuro nel calcio italiano. Siamo felici con lui e lui è felice all’Inter. Quello che sta facendo è fantastico, anche con l’Argentina“.

SPORTEVAI | 18-03-2020 10:18